Samsun'un İlkadım ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Olgunlaşma Kavşağı'nda Berkant ve Gürkan S. kardeşler ile Talip P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Kavgaya müdahale eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı "Şahin" ekibinde görevli polis memuru Hamdi Ustabaş, sağ kolundan bıçaklandı.



Ekip arkadaşları tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ustabaş'ın koluna 6 dikiş atıldı.



Kavga sırasında omzundan bıçaklanan Berkant S. de aynı hastanede tedavi edildi.



Olayla ilgili Gürkan ve Berkant S. kardeşler ile Talip P. gözaltına alındı