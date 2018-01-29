Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Fatih'te, bir kadının darbedilmesini engellemeye çalışırken bıçaklanan Yedikulesporlu futbolcu, yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, taksiyle Yedikule İmrahor İlyas Bey Caddesi'ndeki bir büfe önüne gelen 2 kadın ile . arasında tartışma çıktı.



Alkollü olduğu belirtilen , telefonunu çaldığı iddiasıyla kadınlardan Moldova uyruklu E.D'yi darbetmeye başladı.



Bunu gören, aralarında Yedikulesporlu Yunus Emre İzol'un da olduğu çevre sakinleri, araya girerek, kadını buradan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada, , bıçakla İzol ile Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın'ı yaraladı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Yunus Emre İzol, yolda hayatını kaybetti.



Elinden yaralanan , tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.