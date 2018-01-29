Fatih'te, bir kadının darbedilmesini engellemeye çalışırken bıçaklanan Yedikulesporlu futbolcu, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, taksiyle Yedikule İmrahor İlyas Bey Caddesi'ndeki bir büfe önüne gelen 2 kadın ile . arasında tartışma çıktı.
Alkollü olduğu belirtilen , telefonunu çaldığı iddiasıyla kadınlardan Moldova uyruklu E.D'yi darbetmeye başladı.
Bunu gören, aralarında Yedikulesporlu Yunus Emre İzol'un da olduğu çevre sakinleri, araya girerek, kadını buradan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada, , bıçakla İzol ile Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın'ı yaraladı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Yunus Emre İzol, yolda hayatını kaybetti.
Elinden yaralanan , tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı
Fatih'te, bir kadının darbedilmesini engellemeye çalışırken bıçaklanan Yedikulesporlu futbolcu, yaşamını yitirdi.