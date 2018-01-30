Bir kadının darbedilmesini engellemeye çalışırken bıçaklanarak öldürülen Yedikulesporlu futbolcu İzol'un cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi

İstanbul'da bir kadının darbedilmesini engellemeye çalışırken bıçaklanarak hayatını kaybeden Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol'un cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi.



İstanbul'dan Siverek ilçesine getirilen İzol'un cenazesi, Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Yunus Emre İzol'un babası Hacı İzol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kahramanlık örneği gösterdiğini belirterek, onunla gurur duyduğunu söyledi.



Bu tür olaylara herkesin duyarlılık göstermesini isteyen İzol, şöyle konuştu:

"Diyecek bir şey yok, oğlumun yaptığı bir kahramanlıktır, gurur duyuyoruz. Oğlumuz bizim için bir kahraman, herkesin bu olaya duyarlı olmasını istiyoruz, artık başka Yunus'lar ölmesin. Olay bizim sokağın başında oldu, kavga sesleri gelince dışarı çıktım, kalabalık vardı. Ne oldu diye sormamla oğlumun yaralandığını duydum. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmış. O anda kendisini bıçaklayan şahıs da oradaydı ama o olduğunu bilmiyordum. Hatta üstüne gittim herhalde o da diğerleri gibi yaralı diye, bir kaç kere sordum, kimse onun olduğunu söylemedi. Ondan sonra ben de hastaneye gittim, hastaneye gittiğimde duydum oğlumun öldüğünü. Ondan sonra polis ve ambulans gelip o adamı hastaneye götürmüş."



Zanlının en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini anlatan baba İzol, "Bizler de gidip ifade vereceğiz ki görgü tanıkları da ifade vermiş. Polis hepsinin ifadelerine başvurmuş, olayın üzerinde duracağız. Bu olay bu şekilde burada kalmayacak, herkesin destek olmasını istiyoruz bu olayda. Başka olaylar olmasın, bizde kadına şiddet yok, kadına el kaldırılmaz." ifadelerini kullandı.



Fatih'te dün taksiyle Yedikule İmrahor İlyas Bey Caddesi'ndeki bir büfe önüne gelen 2 kadın ile . arasında tartışma çıkmış, alkollü olduğu belirtilen , telefonunu çaldığı iddiasıyla kadınlardan Moldova uyruklu E.D'yi darbetmeye başlamıştı. Bu durumu gören ve aralarında Yedikulesporlu Yunus Emre İzol'un da bulunduğu çevre sakinleri olaya müdahale etmişti. Bu sırada , bıçakla İzol ile Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın'ı yaralamıştı.



Yaralılardan Yunus Emre İzol, hayatını kaybetmişti.