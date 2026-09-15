Kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekle vuruldu! Amca-yeğen kavgasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çorum'da bir köyde amca ile yeğeni arasında başlayan tartışmaya araya girerek müdahale eden 24 yaşındaki genç, tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Çorum merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.Ş. (26) ile amcası İ.Ş. arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı.
Aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine İ.Ş., elindeki tüfekle ateş açtı. Tam bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) ile yeğen M.Ş., tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ikisini de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Celal Atakan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından vurulan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
ŞÜPHELİ AMCA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, şüpheli İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.