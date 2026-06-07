Kavşakta feci çarpışma: 3 farklı hastaneye sevk edildiler!

Çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri aşan bir otomobil şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kavşakta feci çarpışma: 3 farklı hastaneye sevk edildiler!
Yayınlanma: Güncellenme:

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl yönüne giden Halil S. yönetimindeki 42 BBB 443 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerlediği sırada sola dönüş yapmak istediği öne sürülen Şevket K. idaresindeki 16 BEN 186 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

YARALILAR 3 FARKLI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen feci kazada sürücüler Halil S. ve Şevket K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Adnan S., Kamil S., Fatma K. ve Arzu K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılardan 3'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 2'si Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tam 60 yıl sonra ilk vaka! Kâbus geri döndü! "Et yiyen parazit" tespit edildi: İşte yayılma haritasıTam 60 yıl sonra ilk vaka! Kâbus geri döndü! "Et yiyen parazit" tespit edildi: İşte yayılma haritasıSağlık
"İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyor""İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyor"Dış Politika
Kocaeli'de sokağı ayağa kaldıran vahşet! Defalarca bıçaklayıp başında beklediKocaeli'de sokağı ayağa kaldıran vahşet! Defalarca bıçaklayıp başında beklediYurt
Bursa feci kaza yaralılar var
Günün Manşetleri
"İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyor"
İstanbul'dan sonra şimdi de Antlya'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "savaş gibi tehlikeli" diyerek uyardı!
İran'dan dünyayı sarsacak Hürmüz Boğazı kararı
Son 24 saatte 10 can kaybı,36 yaralı var!
Resmi tatil gün sayısı 16,5'e yükseliyor!
Tarım Ve Orman Bakanlığı denizlerde düğmeye bastı!
Meteoroloji dışarı çıkacakları uyardı!
Yerebatan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı
Firari hükümlü havalimanında yakalandı
Çok Okunanlar
Pazar günü akaryakıt fiyatları silbaştan değişti! Pazar günü akaryakıt fiyatları silbaştan değişti!
600 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 600 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altın piyasasında Pazar günü şoku! Altın piyasasında Pazar günü şoku!
İstanbul 8 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! İstanbul 8 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak!
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!