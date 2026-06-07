Kavşakta feci çarpışma: 3 farklı hastaneye sevk edildiler!

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl yönüne giden Halil S. yönetimindeki 42 BBB 443 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerlediği sırada sola dönüş yapmak istediği öne sürülen Şevket K. idaresindeki 16 BEN 186 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

YARALILAR 3 FARKLI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen feci kazada sürücüler Halil S. ve Şevket K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Adnan S., Kamil S., Fatma K. ve Arzu K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılardan 3'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 2'si Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.