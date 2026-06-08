Kavşaktaki hatalı manevra iki can almıştı! Tokat'taki facianın ardından karar çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki motosiklete çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı kazada yasal süreç tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kavşaktaki hatalı manevra iki can almıştı! Tokat'taki facianın ardından karar çıktı
Yayınlanma:

Emniyet birimlerince gözaltına alınan C.Y.F. (24) ve A.O.T.'nin karakoldaki ifade ve işlem süreçleri sona erdi. Dosyalarıyla birlikte adliyeye sevk edilen her iki sürücü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOLA SİNYAL VERİP SAĞA DÖNDÜ

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı detaylı incelemeler, olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Elde edilen bulgulara göre, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 60 M 2028 plakalı aracı kullanan A.O.T., sola sinyal vermesine rağmen sağa doğru manevra yaptı. Bu hatalı yönlendirmenin trafik akışını bozarak kazaya yol açtığının tespit edilmesi üzerine, A.O.T. ve aracıyla motosiklete çarpan C.Y.F. gözaltına alınmıştı.

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Önceki gün Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, C.Y.F. idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 24 yaşındaki Çetin Coşkun ile 21 yaşındaki Semih Özer ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Coşkun ve Özer, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada otomobilin içinde bulunan 35 yaşındaki F.K. ise hafif şekilde yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Yürekleri ağza getiren anlar! 3 çocuk babası intihar için surlara çıktıYürekleri ağza getiren anlar! 3 çocuk babası intihar için surlara çıktıYurt
İl başkanını hedef almıştı! CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildiİl başkanını hedef almıştı! CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat
Günün Manşetleri
Üç ülke ortak bildiri imzaladı
Bakan Memişoğlu verileri paylaştı
Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu
"İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyor"
İstanbul'dan sonra şimdi de Antlya'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "savaş gibi tehlikeli" diyerek uyardı!
İran'dan dünyayı sarsacak Hürmüz Boğazı kararı
Son 24 saatte 10 can kaybı,36 yaralı var!
Resmi tatil gün sayısı 16,5'e yükseliyor!
Çok Okunanlar
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM'de büyük indirim başladı! BİM'de büyük indirim başladı!
7,8 büyüklüğünde deprem! 7,8 büyüklüğünde deprem!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
CHP'li Mustafa Erten'den acı haber CHP'li Mustafa Erten'den acı haber