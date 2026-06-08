Kavşaktaki hatalı manevra iki can almıştı! Tokat'taki facianın ardından karar çıktı

Emniyet birimlerince gözaltına alınan C.Y.F. (24) ve A.O.T.'nin karakoldaki ifade ve işlem süreçleri sona erdi. Dosyalarıyla birlikte adliyeye sevk edilen her iki sürücü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOLA SİNYAL VERİP SAĞA DÖNDÜ

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı detaylı incelemeler, olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Elde edilen bulgulara göre, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 60 M 2028 plakalı aracı kullanan A.O.T., sola sinyal vermesine rağmen sağa doğru manevra yaptı. Bu hatalı yönlendirmenin trafik akışını bozarak kazaya yol açtığının tespit edilmesi üzerine, A.O.T. ve aracıyla motosiklete çarpan C.Y.F. gözaltına alınmıştı.

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Önceki gün Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, C.Y.F. idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 24 yaşındaki Çetin Coşkun ile 21 yaşındaki Semih Özer ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Coşkun ve Özer, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada otomobilin içinde bulunan 35 yaşındaki F.K. ise hafif şekilde yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.