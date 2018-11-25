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Kavurma için hazırlıklar başladı

Kavurma... Birçoğumuz tatmışızdır. Kış lezzeti kavurmanın zahmetli yolculuğunu ekranlarınıza getiriyoruz.

Kavurma için hazırlıklar başladı

Hem zahmetli hem çok lezzetli...Kavurmadan bahsediyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların vazgeçilmezi... 

Bölgede kış aylarında tercih edilen kavurma için kazanlar kaynamaya başladı.

Etinin lezzetli olması için kavurma yapılacak hayvan 8 ay beslenip, aralık ayında kesiliyor. Hazırlıklar sabah erken saatinde başlıyor. Doğranan etler uzun süre kaynatılıyor.

Etler, teneke veya kaplara bırakılarak, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. 

Bu gelenek, yüzyıllardan beri devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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