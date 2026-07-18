Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu