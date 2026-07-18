Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz Cumartesi güncel hava durumu raporunu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 2

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 3

Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış gerçekleşecek. Kurum, bu bölgelerde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı bölge halkının ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 4

Ülke genelinde rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, bazı kıyı ve doğu kesimlerde şiddetini artıracağı bildirildi. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden rüzgarın saatteki hızının 30 ila 60 kilometreye kadar çıkarak kuvvetli eseceği açıklandı.

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 5

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

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Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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