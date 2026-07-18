Kavurucu sıcaklar bitti mi? Meteoroloji il il uyardı: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz Cumartesi güncel hava durumu raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış gerçekleşecek. Kurum, bu bölgelerde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı bölge halkının ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.
Ülke genelinde rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, bazı kıyı ve doğu kesimlerde şiddetini artıracağı bildirildi. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden rüzgarın saatteki hızının 30 ila 60 kilometreye kadar çıkarak kuvvetli eseceği açıklandı.
İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık