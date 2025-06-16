Kavurucu sıcaklar geliyor: Meteoroloji bu 12 şehir için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü için 12 şehirde aşırı sıcaklık uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların gün içinde dikkatli olmaları istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda etkili olan serin ve yağışlı havanın ardından, yeni haftayla birlikte yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar dikkat çekiyor.
18 Haziran 2025 Çarşamba günü için yapılan değerlendirmelerde 12 şehirde hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların, özellikle günün en sıcak saatlerinde (11.00 – 16.00 arası) dışarıda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı önlem almaları istendi.
İşte o şehirler...
Edirne
Manisa
İzmir
Aydın
Denizli
Adana
Kahramanmaraş
Kilis
Osmaniye
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman