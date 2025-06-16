Kavurucu sıcaklar geliyor: Meteoroloji bu 12 şehir için uyardı!

18 Haziran 2025 Çarşamba günü için yapılan değerlendirmelerde 12 şehirde hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların, özellikle günün en sıcak saatlerinde (11.00 – 16.00 arası) dışarıda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı önlem almaları istendi.

İşte o şehirler...