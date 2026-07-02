Kavurucu sıcakların ardından sağanak alarmı! Bugün öğle saatlerinde bu illerde yaşayanlar dikkat
Yurt genelinde etkili olan Afrika ve Basra kökenli kavurucu sıcak dalgası, bazı bölgelerde yerini lokal ama kuvvetli yaz yağmurlarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Temmuz 2026 Perşembe gününe dair en güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Başta İstanbul olmak üzere birçok mega kentte hava parçalı bulutlu seyrederken; Trakya, Güney Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
İşte bölge bölge ve il il 2 Temmuz 2026 hava durumu raporunun tüm detayları:
MARMARA BÖLGESİ: TRAKYA VE GÜNEY MARMARA'YA YAĞMUR GELİYOR
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağışlar ise sadece belirli illerde öğle saatlerinden itibaren lokal olarak yüzünü gösterecek.
İSTANBUL: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu. Kent genelinde bugün için bir yağış beklentisi bulunmuyor; nem oranı yüksek.
BURSA: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ, EDİRNE, TEKİRDAĞ: 32°C - Öğle saatlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak.
ÇANAKKALE: 35°C - Öğle saatlerinde özellikle batı kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı.
BALIKESİR: Batı kıyı kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.
EGE BÖLGESİ: KÜTAHYA DIŞINDA KIYILAR SICAK VE AZ BULUTLU
Ege genelinde kıyı hattı kavrulmaya devam ederken, iç kesimlerdeki bir ilimizde serinletici yağışlar var.
İZMİR: 35°C - Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor.
DENİZLİ: 37°C - Parçalı ve az bulutlu; oldukça sıcak bir gün yaşanacak.
MUĞLA: 34°C / AFYONKARAHİSAR: 32°C - Parçalı ve az bulutlu.
KÜTAHYA: Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ: TOROSLAR MEVKİİNE DİKKAT!
Bölge genelinde sahil şeridi az bulutlu ve açık geçerken, yüksek kesimlerde sismik bulutlanma ile yağış geçişleri izlenecek.
ADANA: 33°C - Parçalı ve az bulutlu. Ancak Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
ANTALYA (30°C), BURDUR (35°C), HATAY (31°C): Az bulutlu ve açık.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ: ANKARA'DA YÜKSEK SICAKLIK
Kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık.
ANKARA: 36°C - Parçalı ve az bulutlu; sıcaklık bunaltıcı seviyelerde.
ESKİŞEHİR: 33°C - Parçalı ve az bulutlu.
KONYA (35°C), YOZGAT (31°C): Az bulutlu ve açık.
KARADENİZ BÖLGESİ: BOLU VE KARABÜK'TE SAĞANAK VAR
Batı Karadeniz'in iç hatlarında yağışlar göze çarparken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sakin.
BOLU: 30°C / KARABÜK: Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BARTIN (34°C), KASTAMONU (33°C), ZONGULDAK (27°C): Parçalı ve az bulutlu.
AMASYA (37°C),
SAMSUN (29°C), RİZE (28°C), TRABZON (26°C): Parçalı ve az bulutlu.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU: TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRDÜ!
Her iki bölgede de herhangi bir yağış sistemi bulunmuyor. Az bulutlu, açık ve aşırı sıcak bir hava dalgası hakim.
DİYARBAKIR ve ŞANLIURFA: 40°C - Az bulutlu ve açık; güneş çarpmalarına karşı kritik saatlerde dışarı çıkılmaması öneriliyor.
MALATYA (38°C), MARDİN (37°C), GAZİANTEP (37°C): Az bulutlu ve açık.
ERZURUM (30°C), VAN (28°C), KARS (27°C): Az bulutlu ve açık.