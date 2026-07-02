Kavurucu sıcakların ardından sağanak alarmı! Bugün öğle saatlerinde bu illerde yaşayanlar dikkat

MARMARA BÖLGESİ: TRAKYA VE GÜNEY MARMARA'YA YAĞMUR GELİYOR

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağışlar ise sadece belirli illerde öğle saatlerinden itibaren lokal olarak yüzünü gösterecek.

İSTANBUL: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu. Kent genelinde bugün için bir yağış beklentisi bulunmuyor; nem oranı yüksek.

BURSA: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



