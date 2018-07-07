Aydın'ın Yılmazköy mahallesindeki Jeotermal davası, bilirkişi incelemesiyle devam etti. Köylüler, kendi tapulu arazileri için kavurucu sıcakta bilirkişi incelemesini bekledi.

Aydın'ın dört bir yanında jeotermal şirketleri ile köylüleri karşı karşıya getiren davalar sürüyor. Bunlardan birisi de Efeler kent merkezinin hemen yanıbaşında yer alan Yılmazköy'deki dava. Yılmazköylüler, mahkeme kararlarına rağmen kendilerine ve tapulu arazilerine hiçbir devlet kurumunun sahip çıkmamasından dolayı üzgün.



Dava, bilirkişi incelemesi ile devam etti. Benzer davaların tamamı iptal ile sonuçlandığı halde jeotermal firması geri adım atmıyor. Köylülerin ise tek amacı var; kendi tapulu arazilerini ve geçim kaynağı olan ağaçlarını korumak. Uğradıkları zararla ilgili davada bir gün önce saatlerce adliyede bekleyen köylüler, bir gün sonra da kamulaştırmanın iptal davası için kavurucu sıcakta bilirkişi incelemesini bekledi.



Köylülerin avukatlarından Arif Ali Cangı, jeotermal firmalarının yalnızca "acele kamulaştırma" ve "ÇED gerekli değildir" kararlarına dayanarak bu projelere giriştiği, bu kararların ise yürürlükteki bütün yasalara ve bilimsel raporlara aykırı olduğu görüşünde.



Deposundaki elektrik kabloları kopartılınca akıma kapılmaktan son anda kurtulan köylü ise yetkililerin artık bu hukuksuzluklara dur demesini istiyor.



Jeotermal firması, daha önceki "ÇED gerekli değildir" kararı ile "Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu" kararları iptal edilmesine, aynı projedeki başka taşınmazların acele kamulaştırılması işlemi Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen, ısrarından vazgeçmiyor.



ulusal.com.tr