Kayak merkezleri dolup taşmaya başladı

Hakkari'deki kayak merkezi ilkbaharda da kayakseverlerin hizmetine girdi.



Havanın ısınması ve kar seviyesinin düşmesi nedeniyle birçok merkezin sezonu erken kapatmasına rağmen Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, ilkbaharda da ziyaretçilerine doğal kar örtüsü ile kaplı pistlerinde kayak yapma imkanı sağlıyor



Kapalı yürüyüş yolu, oteli ve yeni pistleriyle kapasitesi geliştirilen 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, Hakkari'nin yanı sıra çevre illerden gelen misafirlerini de ağırlıyor



Erzurum’dan gelen manzara da farklı değil. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, suni karlama sistemi ve yüksek rakımı sayesinde mart ayında da konuklarına kayak imkanı sunuyor.



Yağış azlığı nedeniyle suni karlama ve önceki dönem depolanan karla sezona 12 Aralık'ta başlayan kayak merkezi, ocak ayının sonuna kadar sezonu tam dolulukla geçirdi.