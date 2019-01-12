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Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

Bursa, Kayseri ve Kars'ta kar kalınlığı arttı. Bu durum en çok da kayak merkezlerinin işine yaradı. Bitlis ve Muş'ta ise yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, mevsimin zorlukları ve güzelliklerini bir arada yaşadı. İşte yurttan kış manzaraları...

Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketlilik yaşandı. Yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

En önemli kayak merkezlerimizden Erciyes'te de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yurttaşlar, Tekir ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkezde binlerce kayaksever güneşli havanın tadını çıkardı.

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçesinde kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşındı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 88 santimetreye ulaştı. Bina çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesinde ise yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, kış mevsiminin zorluklarını ve güzelliklerini bir arada yaşadı. Karla beyaza bürünen kentler, masallardaki şehirleri aratmadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te kış mevsimi oldukça sert geçiyor. Dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor. Ancak karın yarattığı doğal güzellik kentte bir başka yaşanıyor.

Sıfırın altında 10 derece hava sıcaklığının yaşandığı Muş'ta da kırsal alanlardaki tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı. Ağaçlarla birlikte kent beyaza büründü. Kartpostallık manzaralar oluştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kaya merkezi
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