15 günlük tatil başladı. Kış aylarının zorluğunun ve güzelliğinin birarada yaşandığı Erzincan ve Bitlis'te kayak merkezleri doldu.
Burası Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi.
Yerli ve yabancı yüzlerce misafir kayak merkezinde snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.
Farklı zorluk derecesine sahip 4 pisti olan kayak merkezi doldu taştı.
El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu yaşandı.
Yüzlerce kişi aileleri ile birlikte Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki kayak merkezine akın etti.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.