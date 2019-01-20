Yarı yıl tatilinin başlaması ile birlikte kayak merkezlerindeki yoğunluk arttı. Erzincan ve Bitlis'teki kayak merkezlerinde kayak pistleri doldu taştı.

15 günlük tatil başladı. Kış aylarının zorluğunun ve güzelliğinin birarada yaşandığı Erzincan ve Bitlis'te kayak merkezleri doldu.Burası Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi.Yerli ve yabancı yüzlerce misafir kayak merkezinde snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.Farklı zorluk derecesine sahip 4 pisti olan kayak merkezi doldu taştı.El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu yaşandı.Yüzlerce kişi aileleri ile birlikte Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki kayak merkezine akın etti.