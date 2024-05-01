Kayaköy’de yürüyüş yaparken düşen İngiliz turist hastaneye kaldırıldı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kayaköy’de yürüyüşe çıkan İngiliz turist düşerek yaralandı. UMKE ve jandarma ekiplerince sarp arazide sedye ile taşınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kayaköy’de yürüyüş yaparken düşen İngiliz turist hastaneye kaldırıldı!
Editör: Metehan Gül

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Kayaköy Suncity Otel tarafındaki patika yolda bir kişinin düştüğü şeklinde ihbar geldi.

Kayaköy’de yürüyüş yaparken düşen İngiliz turist hastaneye kaldırıldı! - Resim : 1

İhbar üzerine Ölüdeniz 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ölüdeniz ATV UMKE ve jandarma personeli bölgeye sevk edildi. Ambulans girişi bulunmayan bölgeye hareket eden Ölüdeniz ATV UMKE ekibi, düşen kişiye ulaştı.

UMKE ekibinin yaptığı ilk kontrolde İngiliz turist Deborah Carol Wilshire’nin ayaklarında kırık olabileceği değerlendirildi. İngiliz turist UMKE ve jandarma ekiplerinin elde sedye ile taşıması sonrası yolda bekleyen ambulansa teslim edildi. Yaralı turist Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYAKÖY HAKKINDA

1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeni ile Yunanistan'a göç etmesi ile birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiştir. Ancak bölgede ki evlerin Türklerin yaşam standartlarına uygun olmaması nedeni ile yıllardır köyün boş kalmış ve günümüzde turistik bir yer olmuştur. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fethiye # ölüdeniz
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