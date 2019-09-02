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Kayalıklardan düşen çoban Ali Temel hayatını kaybetti

Pozantı ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.

Kayalıklardan düşen çoban Ali Temel hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kamışlı Mahallesi'ndeki evinden hayvanlarını otlatmaya çıkan Ali Temel (60) geri dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu mahalleye bağlı Karaheyik mevkisindeki kayalıklarda Temel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Temel'in kayalıklardan düşerek yaşamının yitirdiği belirlenirken, cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Pozantı #adana
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