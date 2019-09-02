Adana'nın Pozantı ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kamışlı Mahallesi'ndeki evinden hayvanlarını otlatmaya çıkan Ali Temel (60) geri dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu mahalleye bağlı Karaheyik mevkisindeki kayalıklarda Temel'in cansız bedenine ulaşıldı.
Temel'in kayalıklardan düşerek yaşamının yitirdiği belirlenirken, cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Pozantı ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.