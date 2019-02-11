Kırkağaç ilçesinde kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Sosyal Güvenlik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Meltem Sezer (20), arkadaşlarıyla dolaşmak için Kayadibi Mahallesi'ndeki kayalık alana çıktı.



İnmek istediği sırada dengesini kaybeden Sezer, yaklaşık 25 metre yüksekten düştü.



Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Sezer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.