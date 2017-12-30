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Kayalıkta sıkışan köpek üç gündür kurtarılmaya çalışılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hafta önce kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayalıkta sıkışan köpek üç gündür kurtarılmaya çalışılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan Suriyeli sığınmacıya ait köpeği kurtarma çalışmaları yağışlı havaya rağmen sürüyor.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, bir hafta önce kirpiyi yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı.

Birkaç gün imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan Süleyman ve yakınları, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için üç gündür çalışma yürütüyor.

Cuma Süleyman'ın oğlu Kays Süleyman, "Köpek içeride ve yaşıyor. İçeri girip kontrol ettim, mesafesi biraz fazla ve çıkışa uzak. Arkadaşlar içeri girmeye korkuyor, ben girip kurtarmaya çalışıyorum. Köpeği kurtarmak için içerideki taşları kırmam gerekiyor. Sağ olsun ekipler hilti matkapla çalışıyor ama bunun için iş makinesi gerekiyor." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayalıkta sıkışan köpek #şanlıurfa
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