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Kayan toprak altında kalan kişi yaralandı

Bartın'da su kuyusu kazan kişi, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Kayan toprak altında kalan kişi yaralandı

Bartın'da su kuyusu kazan kişi, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesine bağlı Akağaç köyünde su kuyusu kazan Engin Sezgin (38), kayan toprak yığınının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu Sezgin, kuyudan çıkarıldı.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Sezgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #toprak kayması #su kuyusu #Bartın
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