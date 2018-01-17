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Kaybolan çobanın cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde dünden beri haber alınamayan çoban, köyün 3 kilometre dışında ölü halde bulundu

Kaybolan çobanın cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde dünden beri haber alınamayan çobanın cesedi, köyün 3 kilometre ilerisinde bulundu.

Ören Mahallesi Yoğunoluk mevkisinde hayvanları otlatmaya giden Ekrem Yavuz'un (55) dün eve dönmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yavuz'un bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla çalışma başlatıldı. Aramada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz sürme yeteneğine sahip köpekler de kullanıldı.

Ekrem Yavuz'un hayvanları otlattığı bölge ile mahallenin yakınlarındaki alanda yürütülen arama çalışmalarından sonuç elde edemeyen ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda tarama faaliyeti sürdürdü.

Çalışmalara 60 kişilik ekibin yanı sıra 100'e yakın köylü de destek verdi.

Yavuz'un cesedi, akşam saatlerinde köye 3 kilometre uzaklıktaki Taşlıca mevkisinde vatandaşlar tarafından arazide bulundu.

Ceset, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #milas #kayıp çoban #ceset
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