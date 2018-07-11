Tokat'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor.

Bir kayıp haberi de Tokat'tan geldi. 3,5 yaşındaki Evrim kayboldu.



Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, sabah saatlerinde evinden ayrılan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor.



Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan küçük Evrim, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.



Torununu fark ederek eve götüren babaanne, işlerini hallettikten sonra geri döndü. Torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Ekipler Küçük Evrim'i bulmak için arama çalışması başlattı. Küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu, ailesinin dün akşam cep telefonu ile Evrim'in fotoğrafını çektiği öğrenildi.



Aramalar halen sürüyor.



ulusal.com.tr