Kaybolan kuzenler köyden 8 kilometre uzaklıkta bulundu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde dün kaybolan iki kuzen, ekiplerin 9 saat süren arama çalışmaları sonucu köyden 8 kilometre uzaklıkta uyurken bulundu.

Kaybolan kuzenler köyden 8 kilometre uzaklıkta bulundu
Editör: Yağmur Biçen

Hani ilçesine bağlı Kuyular köyünde yaşayan ve kuzen oldukları öğrenilen 4 yaşındaki Zeynep Ö. ile 3 yaşındaki Sude K., öğle saatlerinde oyun oynamak amacıyla evlerinden ayrıldı. Aile, çocuklardan bir süre ses alamayınca aramaya başladı. Çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ekipleri ve yaklaşık 100 köylü arama çalışmalarına katıldı. Uzun süren arama çalışmaları sonunda, kuzenlerin köyden 8 kilometre uzaklıkta yoruldukları için uyurken bulunduğu ve ekiplerin düdük sesiyle uyandıkları bildirildi.

Çocuklar, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kayıp çocuk # arama
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