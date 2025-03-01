Kaybolan Nazlı Şeşen’in cesedi Aksu Deresi’nde bulundu

Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar ve İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, dün öğle saatlerinde kayboldu. Küçük kızını bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalarda, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Nazlı Şeşen'in en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda, küçük kızın cesedi Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulundu ve sudan çıkarıldı.