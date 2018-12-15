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Kaybolan Taner Kara'nın cesedi devrilen traktörün altında bulundu

Artvin'de 2 gün önce kaybolduğu bildirilen kişinin cesedi, devrilen traktörün altında bulundu.

Kaybolan Taner Kara'nın cesedi devrilen traktörün altında bulundu

Şavşat ilçesine bağlı Yukarı Koyunlu köyündeki evinden 13 Aralık akşam saatlerinde traktörle ilçe merkezine gitmek için ayrılan Taner Kara'dan (58) bir daha haber alınamadı.

Kara'nın yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe ve köy yolu güzergahında arama başlatıldı.

Aramalara katılan Şavşat Offroad Kulübü üyeleri, aynı güzergahtaki Kirazlı köyü mevkisinde dereye traktör devrildiğini fark etti.

Dereye inerek inceleme yapan ekipler, traktörün altında ceset olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin Kara'ya ait olduğu tespit edildi.

Kara'nın cenazesi, Şavşat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #artvin #taner kara
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