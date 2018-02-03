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Kaybolduğu ihbar edilen kadın evinin önünde bulundu

Düzce'de eşi ve çocukları ile birlikte gezmeye çıkan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan kadın, polis ekiplerince evinin önünde bulundu.

Kaybolduğu ihbar edilen kadın evinin önünde bulundu

Düzce'de eşi ve çocukları ile birlikte gezmeye çıkan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan kadın, polis ekiplerince evinin önünde bulundu.

Ayşegül Güneş, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte Küçük Melen mevkisine gitti. Bir süre sonra 81 BR 123 plakalı otomobilden inen Güneş, karanlıkta kayboldu.

Özgür Güneş, eşinin, uzun süre geçmesine rağmen otomobile dönmemesi üzerine çocukları ile birlikte otomobilden inerek kadını aramaya başladı.

Aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), emniyet ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, otomobilin bulunduğu alanda ve düşme ihtimaline karşı Melen çayı civarında yaklaşık 2 saat arama yaptı.

Emniyet ekiplerinin, Güneş ailesinin evini kontrol etmesi ile aranan kadının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önünde olduğu tespit edildi.

Bilgi verilmesi üzerine ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

Kadın ve eşi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
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