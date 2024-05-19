Kayınbirader bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü

Sultanbeyli Sakarya Caddesi Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi ile husumetli olduğu kayınbiraderleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri Hüseyin Birkavi’ye elindeki bıçakla saldırdı.

Kolundan, boynundan ve sırtından yaralanan Hüseyin Birkavi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri şüphelileri olay yerinde yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.