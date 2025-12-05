Kayınpeder avukatlık bürosunda dehşet saçtı: Gelininin kız kardeşini öldürdü

Bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada kayınpederin tabancayla ateş etmesi sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti, gelini ise ağır yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Kırıkkale’de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada kayınpederin tabancayla açtığı ateş sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan gelinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, Yaylacık Mahallesi 381. Sokak’ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer’e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kafasından vurulan E.E.’nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A.’nın yakalanması için polis ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

boşanma
