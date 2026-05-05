Kayınvalide gelinini öldürmüştü! Bir görümce gözaltına alındı; diğeri aranıyor

Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Menekşe K., aynı evi paylaştığı gelini Burçin Şahin'i silahla vurarak öldürdü. Şahin'in, 'Hırsızlık' suçundan 6 yıldır cezaevinde bulunan Haydarcan K. ile dini nikahlı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, kayınvalide ile gelin arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına iki kez ateş etti. İhbar üzerine adrese intikal eden polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinde, dışarıda 2, evde ise 4 adet boş kovan bulundu.

CAMDA SİGARA İÇİP İTİRAF ETTİ

Silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden Burçin Şahin'in kayınvalidesi Menekşe K.'nin olay sonrası hareketleri dikkat çekti. Cinayeti işleyen zanlının pencereye çıkarak çevredekilere 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve camda bir süre sigara içtiği belirlendi. Asayiş ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk sorgusunda olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği kaydedildi. İfadesinin devamında zanlı, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğunu, gelininin onu aldattığından şüphelendiğini aktardı. Olay günü Şahin'in telefonunda bazı mesajlaşmalar gördüğünü belirten Menekşe K., bu durum üzerine şüphelerinin arttığını, sinirlenerek evde bulunan silahla cinayeti işlediğini anlattı.

CİNAYET ÖNCESİ ÇOCUKLARI EVDEN ÇIKARMIŞLAR

Soruşturmayı yürüten Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay öncesine dair kritik güvenlik kamerası görüntüleri ve bilgilere ulaştı. Hayatını kaybeden Burçin Şahin’in iki çocuğunun, olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. ve Nehir K. tarafından evden çıkarıldığı tespit edildi. Çocukları başka bir eve bırakan iki kız kardeşin daha sonra bir emlakçıya gittiği ve burada bir süre beklediği anlaşıldı. Görümcelerin, cinayetin işlenmesinin ardından paniğe kapılarak emlakçıdan hızla çıktıkları anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olayla bağlantılı olarak polis ekipleri kardeşlerden Ceylan S.’yi gözaltına alırken, firari durumdaki Nehir K.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı kayınvalide Menekşe K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan adli sicil kontrollerinde ise şüphelinin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Menekşe K.’nin eşi Selahattin K.‘nin de 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

CİNAYET ÖNCESİ EVDEN ÇIKIP EMLAKÇIDA BEKLEMİŞLER

Olayın arka planını araştıran Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet öncesinde evde Menekşe K.‘nin kızları 40 yaşındaki Ceylan S. ile 32 yaşındaki Nehir K.‘nin de bulunduğunu belirledi. İddiaya göre Burçin Şahin ile tartışma yaşayan Ceylan S., kız kardeşi Nehir K. ile birlikte iki yeğenini yanlarına alarak ikametten ayrıldı. Çocukları başka bir eve bırakan iki kız kardeş, daha sonra caddedeki bir emlakçıya girerek burada bir süre oturdu. Olayın yaşanması üzerine kardeşlerin emlakçıdan çıkarak eve doğru koştukları anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan Ceylan S., emniyetteki ifadesinde olay sabahı annesi Menekşe K.’nin evine kahvaltıya gittiklerini anlattı. Ceylan S., kardeşi Nehir K.’nin gelinleri Burcu Şahin’in cep telefonunda uygunsuz fotoğraflar ile konuşmalar gördüğünü ve bu durum üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti.

İfadesinin devamında Ceylan S., kardeşi Nehir K.‘nin gelinleri Şahin’e, 'Sen kardeşime bunu nasıl yaparsın, benim kardeşim hapiste, çocuklarından utanmıyor musun' dediğini ve taraflar arasında kavga çıktığını aktardı. Görümce Ceylan S., yaşanan kavganın ardından Şahin’in iki çocuğunu ve cep telefonunu alarak evden çıktıklarını dile getirdi.

BİR GÖRÜMCE SERBEST, DİĞERİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ceylan S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayın diğer şüphelisi konumundaki görümce Nehir K.’yi yakalama çalışmaları ise emniyet güçlerince sürdürülüyor.