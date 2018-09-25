Bursa'da 82 yaşındaki alzaymır hastası kayınvalidesini darbettiğine ilişkin görüntüleri ortaya çıkan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde bir vatandaş, S.A'nın (55) sokakta alzaymır hastası kayınvalidesi Fatma A'ya şiddet uyguladığı sırada cep telefonuyla kayıt yaptı.



Görüntünün basın kuruluşlarında yayınlanmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, S.A'yı gözaltına aldı.



Öte yandan şiddet gören 82 yaşındaki kadına Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı.



Adrese giden görevliler, aileyi ikna ederek Fatma A'yı hastaneye götürdü.



Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve darp izleri bulunduğu tespit edildi.



Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, yaptığı açıklamada, görüntüler üzerine hemen harekete geçtiklerini, polis ekibiyle ailenin evine gittiklerini, koruma altına aldıkları Fatma A'nın sağlık kontrolünün ardından Ali Osman Sönmez Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildiğini kaydetti.