Kayıp adam günler sonra kuyuda ölü bulundu: 2 kişi gözaltında

Fatih ilçesi Cibali Caddesi’nde, inşaat malzemeleri ve kum satan bir iş yerinin çevresinden yayılan kötü kokular mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmeye ait kuyuda bir erkek cesedi buldu.

İtfaiye dalgıçlarının çıkardığı ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CESET, 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN SEDAT D.’YE AİT ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucu cesedin 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Sedat D.’ye ait olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Sedat D.’nin en son 18 Ağustos’ta, Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi’nde bulunan söz konusu iş yerinin sahibi A.C.K. (34) ile görüştüğünü tespit etti.

Bu bilgi üzerine A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı. Baba-oğulun emniyetteki sorguları sürüyor.