Kayıp adam günler sonra kuyuda ölü bulundu: 2 kişi gözaltında

İstanbul Fatih'te bir inşaat malzemesi işletmesinin kuyusunda bulunan cesedin, 43 yaşındaki Sedat D.’ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili iş yeri sahibi ve babası gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayıp adam günler sonra kuyuda ölü bulundu: 2 kişi gözaltında
Yayınlanma:

Fatih ilçesi Cibali Caddesi’nde, inşaat malzemeleri ve kum satan bir iş yerinin çevresinden yayılan kötü kokular mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmeye ait kuyuda bir erkek cesedi buldu.

İtfaiye dalgıçlarının çıkardığı ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CESET, 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN SEDAT D.’YE AİT ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucu cesedin 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Sedat D.’ye ait olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Sedat D.’nin en son 18 Ağustos’ta, Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi’nde bulunan söz konusu iş yerinin sahibi A.C.K. (34) ile görüştüğünü tespit etti.

Bu bilgi üzerine A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı. Baba-oğulun emniyetteki sorguları sürüyor.

Bakan Memişoğlu Uşak’ta konuştu: “Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”Bakan Memişoğlu Uşak’ta konuştu: “Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”Gündem
Bursa Yenişehir’de orman yangını alarmı: Alevler tavuk çiftliklerine ilerliyorBursa Yenişehir’de orman yangını alarmı: Alevler tavuk çiftliklerine ilerliyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fatih
Günün Manşetleri
Memurlar hakem kuruluna güvenini kaybetti!
“Yaşlılarımızı sadece bakıma değil, hayata da ortak ediyoruz”
“Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”
“Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”
Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı
AK Parti’den CHP’li belediyelere sert mesaj
Türkiye’den İsrail’e sert tepki
Ukrayna’da Çernobil topraklarında yasadışı tarım
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak? Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak?
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor 500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor
Balıkesir’de deprem fırtınası! Balıkesir’de deprem fırtınası!