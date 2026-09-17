Kayıp Büşra bebeğin anne ve babası cezaevine gönderildi! İfadeler kan dondurdu

Günlerdir AFAD, komando birlikleri ve yapay zekâ destekli İHA’lar ile yaylada aranan minik Büşra’ya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anne ve babanın çelişkili ifadeleri dikkat çekerken, tutuklanan şahıslar cezaevine sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 KİŞİDEN 6'SI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Divriği Adliyesi’ne çıkarılan şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hâkimliği kararını verdi:

Tutuklananlar: Anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, amca M.R.B. (60), hala R.B. (45) ile ailenin akrabaları Ö.B. (19) ve M.B. tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Adli Kontrol Alanlar: Şüphelilerden K.D. (50), M.D. ve İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevine Nakil: Tutuklanan şüpheliler, güvenlik tedbirleri kapsamında Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan kapalı ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da gözaltına alınan 1 şüphelinin ise işlemler için Divriği’ye getirileceği bildirildi.

ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ, BABA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren adli ifadelerde derin çelişkiler ortaya çıktı:

Anne Elif Balıkçı'nın savcılık sorgusunda daha önceki beyanlarını bir kez daha değiştirdiği öğrenildi.

Baba Yusuf Balıkçı ise üzerindeki tüm iddia ve isnatları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Daha önce anneyi yer gösterme işlemi için İncedere Yaylası'na götüren jandarma ekipleri, kadının "kızını babasının öldürüp bıraktığını" iddia ettiği arazide geniş çaplı kazı ve arama yapmış, ancak bebeğe ait herhangi bir ize rastlayamamıştı.

İNCDERE YAYLASI'NDAN ADLİYEYE: NELER YAŞANMIŞTI?

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılık yapan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül’de 11 aylık kızı Büşra'yı çadırda bulamadığını öne sürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbar üzerine bölgeye komandolar, AFAD arama kurtarma timleri, kokuya duyarlı iz takip köpekleri ve yapay zekâ donanımlı insansız hava araçları sevk edilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma; anne, baba ve akrabaların yer aldığı 11 kişiyi gözaltına almış, aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu 2 kişi ilk aşamada serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın selameti gerekçesiyle Divriği Sulh Ceza Hâkimliği dosya kapsamında yayın yasağı kararı almıştı.