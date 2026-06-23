Kayıp ihbarı cinayetle sonuçlandı: 19 yaşındaki Aysel Yıldırım cinayetinde yeni gelişme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın bir numaralı şüphelisi olduğu değerlendirilen A.A.'nın da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. İkisi kadın toplam beş şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şahıslar, yargılama süreci için Malatya Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye binasında Cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlanan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme heyeti tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, hakim karşısına çıkan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan bir zanlı hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

KAYIP GENÇ KIZ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ

Peki olay öncesinde neler yaşanmıştı? Malatya'da 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan 19 Mart tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Kayıp vakası olarak başlayan olayda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma sonucunda, genç kızın cinayete kurban gittiği belirlenmiş ve cinayetle bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.