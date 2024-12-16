Kayıp ihbarı yapılmıştı, tarlada ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Alzheimer hastası 95 yaşındaki Mehmet Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından aranan Mehmet Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.