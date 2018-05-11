Tekirdağ sahilinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sahil dolgu alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, deniz polisi tarafından denizden çıkarılan kadının öldüğünü belirledi.



Üzerinden Nilgün Makinecioğlu (60) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu arada Nilgün Makinecioğlu adına 2 gün önce İstanbul'un Silivri ilçesinde kayıp ilanı verildiği öğrenildi.