banner999
15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Danıştay'dan
Danıştay'dan "türban" kararı
Son bir ayda...
Son bir ayda...
Doğu Anadolu Bölgesi'nde olanlar dikkat!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde olanlar dikkat!

Kayıp kadın Feride Başyurt su kuyusunda bulundu

Malatya'da dün kaybolan kadın su kuyusunda bitkin halde bulundu.

Kayıp kadın Feride Başyurt su kuyusunda bulundu

Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi'nde yaşayan Feride Başyurt'tan (53) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla mahalle kırsalında arama çalışması başlattı.

Başyurt, ekipler tarafından bir bahçede 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bitkin halde bulundu.

İçinde bir miktar su olan kuyudan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başyurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.