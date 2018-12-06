Malatya'da dün kaybolan kadın su kuyusunda bitkin halde bulundu.

Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi'nde yaşayan Feride Başyurt'tan (53) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.



Jandarma ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla mahalle kırsalında arama çalışması başlattı.



Başyurt, ekipler tarafından bir bahçede 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bitkin halde bulundu.



İçinde bir miktar su olan kuyudan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Başyurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

