Şanlıurfa'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi bulundu.



Gaziantep'teki evinden 5 gün önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki oğlunun yanına gitmek üzere ayrılan Ahmet Erdem'den (65) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, Erdem'in cep telefonunun son olarak Fırat Nehri kıyısında sinyal verdiğini tespit etti.



Bölgede araştırma yapan ekipler, Erdem'e ait nüfus cüzdanı ve ceket buldu. Dalgıç polislerin, nehirde yaptığı aramada Erdem'in cesedine ulaşıldı.



Erdem'in cesedi otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.