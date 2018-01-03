Gaziantep'te cesedi foseptik çukurunda bulunan yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili görülen davada, maktulün torunu ile kızının sevgilisi müebbet, kızı ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

Gaziantep'te cesedi foseptik çukurunda bulunan yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan maktulün torunu ile kızının sevgilisine müebbet, kızına ise 17 yıl 6 yıl ay hapis cezası verildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Ali Sönmez'in (78) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Fatma Tiryaki, Mahey Öztürk ve Ali Sönmez ile avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Fatma Tiryaki'nin ayrılıp babaevine döndüğü, maktul Ali Sönmez ile sorun yaşamaya başladıklarını, bunun üzerine Fatma Tiryaki'nin sevgilisi Öztürk'ten babasını öldürmesini istediğini belirterek, sanıklar Öztürk ile Sönmez her ne kadar suçu birbirlerine atsalar da güvenlik kamera kayıtlarında maktulün kaybolduğu gün sanıklarla hastaneden çıktıklarını belirtti.

Kamera kayıtlarında sanıkların maktulün cesedinin bulunduğu mevkiden geçtiklerinin tespit edildiğini aktaran savcı, sanıkların ayrıca olay yerinde cep telefonlarının sinyal verdiğini, diğer sanık Fatma Tiryaki ile olağan dışı görüşme kayıtlarının yer aldığını belirterek, sanıkların atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklar Mahey Öztürk ile Ali Sönmez'e "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis, Fatma Tiryaki'ye de "öldürmeye azmettirme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Olay

Tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Sönmez (78), 26 Ekim 2015'te Oğuzeli ilçesi Kayacık Barajı yakınlarında foseptik çukurunda öldürülmüş halde bulunmuştu.