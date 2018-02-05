Van'ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekiplerince kayalık bir bölgede donmak üzereyken bulunan kız çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi

Bahçesaray ilçesinde 12 yaşındaki kayıp kız çocuğu jandarma ekiplerince donmak üzereyken bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında ikamet eden Temir ailesi, evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki kızları P.T'nin bulunması için durumu Bahçesaray Jandarma Komutanlığına iletti.



Küçük kızın kayıp olduğu bilgisini UMKE ve AFAD ekipleriyle de paylaşan jandarma, güvenlik korucularıyla dondurucu soğuğa rağmen bölgede P.T'nin bulunması için çalışma başlattı.



Ekipler, P.T'yi gece saat 01.30 sıralarında kayalık bir bölgede uyur vaziyette donmak üzereyken buldu.



Üzerindeki askeri parkayı küçük kıza giydiren jandarma, çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.



Ambulansla hastaneye kaldırılan P.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Vatandaşlar, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür etti.

