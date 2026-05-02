Kayıp Melike’den sevindiren haber: Batman'da 2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra sağ bulundu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evin önündeyken aniden ortadan kaybolan Melike'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Bağlıca köyüne hızla AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Köye ulaşan profesyonel ekiplere köy halkı da katılarak bölgede geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı.

SAĞANAK VE FIRTINAYA RAĞMEN ARAMALAR HİÇ DURMADI

Bölgede etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte zaman zaman zorlaşan arazi şartları çalışmaları güçleştirdi. Ancak AFAD, jandarma, arama kurtarma personeli ve gönüllü vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden gece boyunca aralıksız olarak arazide tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Yaklaşık 12 saat süren yoğun ve kesintisiz çalışmalar sabah saat 08.00 sıralarında sonuç verdi. Küçük Melike, arama ekipleri tarafından arazide sağ olarak bulundu.

Soğuk hava ve yağış nedeniyle hipotermi tehlikesine karşı çocuğa ilk olarak özel koruyucu battaniye sarıldı. Jandarma personeli tarafından kucaklanarak bulunduğu yerden alınan küçük kız, güvenli alanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan müdahalenin ardından küçük kız, kontrollerinin tamamlanması amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. 12 saatlik bekleyişin ardından küçük çocuğun sağ salim bulunması Bağlıca köyünde büyük bir sevinç yarattı.