Kayıp Murat Aygen’in cansız bedeni bulundu: Katili tanıdık çıktı!
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Aygen’in (41) öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı yeğeni E.Y. (28), Ankara’da polise giderek cinayeti itiraf etti.
Yayınlanma:
E.Y., 20 Ağustos’ta dayısını av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedi Hacımuslu köyündeki metruk bir eve gömdüğünü söyledi. İtirafın ardından adrese giden ekipler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Aygen’in cansız bedenine ulaştı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara’dan Çankırı’ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Murat Aygen’in cenazesi ise köyde düzenlenen törenle toprağa verildi.