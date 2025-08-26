Kayıp Murat Aygen’in cansız bedeni bulundu: Katili tanıdık çıktı!

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Aygen’in (41) öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı yeğeni E.Y. (28), Ankara’da polise giderek cinayeti itiraf etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kayıp Murat Aygen’in cansız bedeni bulundu: Katili tanıdık çıktı!
Yayınlanma:

E.Y., 20 Ağustos’ta dayısını av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedi Hacımuslu köyündeki metruk bir eve gömdüğünü söyledi. İtirafın ardından adrese giden ekipler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Aygen’in cansız bedenine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara’dan Çankırı’ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Murat Aygen’in cenazesi ise köyde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Memur zammında kritik viraj: 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendiMemur zammında kritik viraj: 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendiEkonomi
Sincan’da dehşet! Uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdıSincan’da dehşet! Uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdıYurt
cinayet Çankırı
Günün Manşetleri
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
İstanbul Valiliği'nden yeni genelge
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi