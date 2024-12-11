Kayıp olan 40 yaşındaki 2 çocuk babasından kötü haber

Tepebaşı ilçesinde bir restoranda çalışan Erdal Yıldız’dan, 7 Aralık'ta iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamıyordu. En son gece 02.30 sularında iş yerinden ayrıldığı tespit edilen Yıldız için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde Yıldız’ın Kırmızıtoprak Mahallesi’ndeki Porsuk Çayı kıyısına indiği belirlendi. Dün gün boyu yapılan dalış çalışmalarından bir sonuç alınamayan aramalara, bugün öğle saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, AKUT ve DAK ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, dün arama yapılan bölgenin ilerisinde Yıldız’ın cansız bedenine saat 17.30’da ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Yıldız’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.