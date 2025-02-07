Kayıp olarak aranan iş insanının öldürüldüğü tespit edildi

Silahla vurularak öldürülen Arslan'ın cesedi, ormanda üzerine kireç dökülerek gömülmüş halde bulundu. İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aydınlatılan cinayetle ilgili biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

KAYIP İHBARI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Başiskele mevkiinde 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi Serdar Arslan’ın kaybolduğunu bildirerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilin Ümraniye’de terk edilmiş bir şekilde bulunduğu belirlenince soruşturma yön değiştirdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AYDINLATTI

İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Otomobilin, Kocaeli Başiskele’den bir kişi tarafından İstanbul’a getirildiği belirlendi. Araç Ümraniye’de terk edildikten sonra, Mahsun Ö. isimli kişinin bir taksiyle Kavacık’a geçip başka bir otomobile binerek Sefaköy’e gittiği tespit edildi. Mahsun Ö.’nün, kayıp Serdar Arslan ile Alabalık lokantası işlettiği iş ortağı Habil Ö.’nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak meselesi yüzünden kavgalı oldukları ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek operasyon için düğmeye bastı. 4 gün önce İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı olarak 7 adrese baskın yapıldı. Habil Ö., kardeşi Mahsun Ö. ve aralarında bir kadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Mahsun Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Mahsun Ö., ağabeyi Habil Ö.’nün kendisini cinayeti işlemek için çağırdığını belirterek, "Ağabeyim bana, 'Serdar bizi öldürmek istiyordu. Cinayeti senin işlemen lazım' dedi. Planı birlikte yaptık" dedi.

CİNAYETİN DETAYLARI:

Olay günü, Habil Ö.'nün Serdar Arslan'ı Başiskele mevkiindeki bağ evine çağırdığı, Mahsun Ö.’nün de peşinden girerek sırtı dönükken Arslan’a silahla ateş ettiği öğrenildi. Mahsun Ö., cesedi gömmek için birkaç gün uğraşmalarına rağmen başarılı olamayınca, cesedi kireçle kaplayıp başka bir yere gömdüklerini açıkladı.

Öte yandan, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Habil Ö., Serdar Arslan’ın dini nikahlı eşine taziyede bulunarak soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştı. Şüpheli, "Onu İstanbul’da öldürmüşlerdir" diyerek olayı farklı yönlere çekmeye çalıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmek üzere yola çıkarıldı.