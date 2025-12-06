Kayıp olarak aranan kadın evinin banyosunda gömülü bulundu: Kocası cinayeti itiraf etti

Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Meliha S., evinin banyosunda gömülü halde bulundu. Eşinin baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Kayıp olarak aranan kadın evinin banyosunda gömülü bulundu: Kocası cinayeti itiraf etti
Hatay’ın Erzin ilçesinde kayıp ihbarı verilen 61 yaşındaki Meliha S., evinin banyosunda gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili eşi Bekir S.’nin gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S.’ye ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izleri fark etti.

EVİN BANYOSU KAZILMIŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda Meliha S.’nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, olayla ilgili Bekir S.’yi suç aleti olduğu değerlendirilen baltayla gözaltına aldı.

KOCASI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Bekir S., ifadesinde eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.

Meliha S.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

cinayet
