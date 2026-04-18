Kayıp olarak aranıyordu: 16 yaşındaki lise öğrencisinden acı haber geldi

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Feyza Keskin en son dün saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde yer alan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ekiplerin gün boyu yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz yatarken bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Feyza Keskin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Feyza Keskin'in vefatı eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Konuya ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Ocak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun"