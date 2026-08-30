Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer'e (41) ait olduğu tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi - Resim: 1

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan cansız beden, kimliği belirlendikten sonra hastane morguna kaldırıldı.

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Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi - Resim: 2

Olay, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Gölya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışma neticesinde ceset sudan çıkarıldı.

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Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi - Resim: 4

Yapılan incelemelerde cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer'e (41) ait olduğu tespit edildi.

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Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi - Resim: 5

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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