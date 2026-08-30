Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adamdan acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışma neticesinde ceset sudan çıkarıldı.