Kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşları, fenalaşan genci ormanda ölüme terk edip kaçmış!

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alanda arama çalışmaları yürüten ekipler, dün akşam saat 22.00 sıralarında bir cesede ulaştı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T.'ye ait olduğu belirlendi. Gencin cansız bedeninin bulunmasının ardından, ölüm nedeninin ve olayın arka planının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir adli soruşturma başlatıldı.

ANNESİ GECE YARISI KARAKOLA BAŞVURMUŞTU

Olayın geçmişine bakıldığında, sürecin gencin annesi E.T.'nin emniyete gitmesiyle başladığı anlaşılıyor. Anne E.T., 19 Mayıs 2026 günü saat 00.30 sıralarında Silifke Polis Merkezi'ne giderek oğlu Velican T. hakkında kayıp bildiriminde bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, gencin bulunması için bölgede arama ve araştırma faaliyetleri yürütüyordu.

KAN DONDURAN İTİRAF

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gencin kaybolmadan önceki son saatleri mercek altına alındı. Elde edilen bilgilere göre, Velican T.'nin olay günü arkadaşları A. T. B. ve M. K. ile bir araya gelerek uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Gelişmeler üzerine güvenlik güçleri, isimleri belirlenen A. T. B. ve M. K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde olay gününe dair detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki iki şahsın, uyuşturucu kullanımı sonrası Velican T.'nin fenalaştığını, bu durum karşısında büyük bir korkuya kapıldıklarını ve genci ormanlık alanda bırakıp oradan ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.