Kayıp olarak aranıyordu: Baldızın eşinden kan donduran cinayet!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kızı tarafından kayıp başvurusu yapılan Ahmet Şahin’in (49) cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün baldızının eşi M.Ş. suçunu itiraf etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak tarihinde B.Ş.'nin babası Ahmet Şahin’e iki gündür ulaşamadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, kargoculuk yapan Ahmet Şahin’in 24 Ocak'ta "işe gidiyorum" diyerek evden çıktığı belirlendi. Şahin’in kaybolmasının ardından cep telefonundan "mikrofon bozuldu" gibi bahanelerle mesaj yoluyla iletişim kurulduğu saptandı.

25 Ocak'ta maktulün telefonundan eşine gönderilen mesajda, "ev alacağım, tapu harcı nedeniyle 150 bin liraya ihtiyacım var, parayı (kayıp şahsın baldızının eşi) M.Ş'ye teslim edin" ifadelerinin yer aldığı ve söz konusu paranın Fatih’te M.Ş.’ye teslim edildiği anlaşıldı. 26 Ocak'ta ise yine aynı telefondan "Yunanistan'a gidip geleceğim, telefonum bozuldu, arama yapamıyorum" şeklinde mesajlar atıldığı tespit edildi. İlk aşamada gözaltına alınan M.Ş., 29 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI CİNAYETİ AYDINLATTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.Ş.’nin olay tarihlerindeki hareketlerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ahmet Şahin’e ait aracın 24 Ocak günü saat 09.04’te Arnavutköy istikametine Şahin ve M.Ş. ile birlikte giriş yaptığı, yaklaşık 5 saat sonra ise M.Ş.’nin araçla tek başına döndüğü görüldü.

Ekipler, ikilinin Yeniköy Mezarlığı bölgesine kadar ilerlediğini belirleyince bölgede geniş çaplı arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda dün, mezarlığın karşısındaki ormanlık alanda tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik, cüzdan veya telefon çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na nakledildi. Ahmet Şahin’in oğlu A.Ş. ile yapılan DNA eşleşmesi sonucunda cesedin Şahin’e ait olduğu kesinleşti. İncelemelerde şahsın kafa, gövde ve omuz bölgelerinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALMIŞ

Cinayet sonrası yürütülen teknik takipte, zanlı M.Ş.’nin maktul Ahmet Şahin’e ait cep telefonunu kırdığı ve maktulün üzerinden çıkan kartla bir kuyumcudan altın alıp daha sonra bunları bozdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki ilk sorgusunda suçlamaları reddeden ve olayla ilgisi olmadığını öne süren zanlı M.Ş., sorgusunun devamında suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, maktul Ahmet Şahin'in "sanal kumar" oynayarak borca girdiğini ve kendisinden yüklü miktarda borç aldığını iddia etti. Bu süreçte kendisinin de iş arkadaşlarına borçlandığını ve işten çıkarıldığını belirten M.Ş., olay anını şu sözlerle anlattı: "Borcunu ödeyecekti, tartışma sırasında küfür etti, silah çekti ben de elindeki silahı aldım, yuvarlandık olay da bu şekilde gelişti."

Yapılan incelemelerde, şüpheli ile maktul arasında banka kayıtlarına yansıyan para alışverişleri olduğu da tespit edildi.

Cinayete dair yürütülen soruşturmada, şüphelinin maktule ait cep telefonunu kırdığı, altın alıp-sattığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, M.Ş.'nin bir akaryakıt istasyonunun arka bahçesinde maktulün cep telefonunu yerden aldığı taşla parçalaması, Ahmet Şahin’e ait panelvan tipi aracı bir hastanenin bahçesine terk etmesi ve farklı ilçelerdeki kuyumculardan altın alıp bozdurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, zanlının parkta annesinin yanına oturduğu sırada polis ekiplerince yakalanma anı da bulunuyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı M.Ş., hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.