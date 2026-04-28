Kayıp olarak aranıyordu: Samsun'da 60 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Galeriç mevkiinde kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Selma Aygün, evinin yakınlarında bulunan su dolu bir kuyunun içinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

KOCASI, EŞİNİ BULAMAYINCA YARDIM İSTEMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, Selma Aygün en son dün saat 16.00 sıralarında eşi tarafından görüldü. Akşam saatlerinde eve dönen eşi, kadını evde bulamayınca ilk etapta kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı. Çalışmalarından herhangi bir sonuç alamayan adam, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına çevredeki komşular da katıldı. Yapılan müşterek kontroller sırasında Selma Aygün, evine yaklaşık 50 metre uzaklıkta yer alan ve yaklaşık 3 metre derinliğinde olan su dolu kuyuda bulundu. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sudan çıkarılan 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, şüpheli bulunan bu ölüm olayıyla ilgili kuyu çevresinde ve bölgede detaylı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Selma Aygün'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayın ardındaki nedenleri aydınlatmak üzere başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.