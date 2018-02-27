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Kayıp Öznur ve Gökhan, uçuruma yuvarlanan cipte ölü bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 2 gündür kendilerinden haber alınamayan okutman Öznur Katan (31) ile maden mühendisi arkadaşı Gökhan Uyar'ın (25) cansız bedenleri, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte bulundu.

Kayıp Öznur ve Gökhan, uçuruma yuvarlanan cipte ölü bulundu

Pazar günü, maden mühendisi Gökhan Uyar, arkadaşından emanet aldığı 70 E 7771 plakalı ciple, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda İngilizce okutmanı arkadaşı Öznur Katan'ı evinden alarak gezintiye çıktı. Pazar gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Öznur Katan ile Gökhan Uyar'ın cansız bedenleri, Ermenek ilçesi Arpa Kırı mevkiindeki 100 metrelik uçurumda takla atan cipte bulundu.

Jandarma, Katan ve Uyar'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği üzerinde dururken, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeleri otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öznur Katan ile Gökhan Uyar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #ermenek
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