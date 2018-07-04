Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli Salih Oral'dan (15) müjdeli haber geldi.

Salih, köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalar arasında köylüler tarafından bulundu. Aç, sussuz ve bitkin haldeki Salih için köylüler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral'ı, Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Salih'in gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün Pervari Kaymakamı Hakan Şeker de bölgeye gelerek hem çalışma yapan ekiplerden, hem de köylülerden bilgi aldı. Akşama kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.Bölgeyi karış karış arayan ekipler, Oral'ın Botan Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimaline karşın suda da çalışma başlattı. AFAD dalgıçları su altında, jandarma ise yüzeyde arama yapmaya başladı.Bugünkü çalışmalara Güleçler köyü ile birlikte bölgede bulunan 9 köyde oturan vatandaşlar da katıldı. Güleçler Köyü sakinlerinden Mehmet Şakir, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Salih Oral'ı inşallah bulacağız" dedi.Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli Salih Oral'dan (15) müjdeli haber geldi.Salih, köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalar arasında köylüler tarafından bulundu. Aç, sussuz ve bitkin haldeki Salih için köylüler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral'ı, Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Salih'in gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.